Levi's 686 コーデュロイパンツです。

USA製、70年代のビンテージ品。

白タブ、スモールe。

78年6月32番工場。

リーバイスのコードュロイフレアパンツ686。

ジッパーフライのハイウエストパンツで、タックインスタイルも綺麗に決まります。

コーデュロイならではの柔らかな雰囲気と、脚長効果も望めるブーツカットシルエットが魅力。

ジップにはビンテージ「TALON42」を使用。

ポケット等も特徴的で可愛らしい一本です。

シルエットがフレアのリーバイス646に似ている為、646の着用画像を載せておりますので、参考になさって下さい。

年代物なので生地が薄く柔らかくなっていて夏でも快適に過ごせると思います。

『ええ!?夏のクソ暑い時期にコーデュロイ??』

そう思われた方はたくさんいらっしゃるでしょう。

日本では”秋冬に穿くもの”と思われがちですが、実は本来アメリカで夏に穿くために作られた生地だそうです。

現在、パタゴニアをはじめ多くのアパレルブランドもS/Sでコーデュロイ製品を展開しています!

◆カラー ターコイズ(少しフェードがかかっていて良色!画像2・3の色が実物に近いです。)

◆素材 コットン・ポリエステル系

◆サイズ表記 w29(w28 w27 W30 辺りのサイズに近い場合もあります。下記の実寸をご参考下さい。)

◆実寸

ウエスト約75cm

股下 約61.5cm

股上 約27cm

腿幅 約24cm

裾幅 約28cm

(全て平置きにての採寸になります。素人採寸ですので多少の誤差は御容赦下さい。)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Levi's 686 コーデュロイパンツです。 USA製、70年代のビンテージ品。 白タブ、スモールe。 78年6月32番工場。リーバイスのコードュロイフレアパンツ686。 ジッパーフライのハイウエストパンツで、タックインスタイルも綺麗に決まります。 コーデュロイならではの柔らかな雰囲気と、脚長効果も望めるブーツカットシルエットが魅力。 ジップにはビンテージ「TALON42」を使用。 ポケット等も特徴的で可愛らしい一本です。シルエットがフレアのリーバイス646に似ている為、646の着用画像を載せておりますので、参考になさって下さい。 年代物なので生地が薄く柔らかくなっていて夏でも快適に過ごせると思います。『ええ!?夏のクソ暑い時期にコーデュロイ??』そう思われた方はたくさんいらっしゃるでしょう。 日本では”秋冬に穿くもの”と思われがちですが、実は本来アメリカで夏に穿くために作られた生地だそうです。現在、パタゴニアをはじめ多くのアパレルブランドもS/Sでコーデュロイ製品を展開しています!◆カラー ターコイズ(少しフェードがかかっていて良色!画像2・3の色が実物に近いです。)◆素材 コットン・ポリエステル系 ◆サイズ表記 w29(w28 w27 W30 辺りのサイズに近い場合もあります。下記の実寸をご参考下さい。) ◆実寸 ウエスト約75cm 股下 約61.5cm 股上 約27cm 腿幅 約24cm 裾幅 約28cm (全て平置きにての採寸になります。素人採寸ですので多少の誤差は御容赦下さい。) US古着アウトドアキャンプ釣りフィッシングサーフスタイルサーフィンスケータースケートボード90s スタイル90sファッション90s b-boyファッションユルダボスタイルストリートファッションラルフローレンダブルアールエル今のトレンドメンズファッションレディースファッション古着男子古着女子アメカジ男前男子の彼女へのプレゼントに(^.^)小柄で華奢な可愛い古着女子な貴方に履いてほしい!!!(^。^)古着やストリートファッションにご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。返品等承っておりません。よろしくお願いします。

