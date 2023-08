11MWZ

・プリント斜めベル

・トップボタン裏 確認出来ませんでした

・カムロック真鍮製GRIPPER ZIPPER

・アルミ製UFOリベット

・裾(シングル)

・防縮加工生地(サンフォライズド)

・トップボタン赤インク

前、後ろポケットに補修跡があります。全体的に状態は悪いですダメージやベルトループが1箇所外れています。

この色落ちや雰囲気はヴィンテージデニムにしか出せないものだと思います。

こちらの商品に関しましてはフォロー割引だけでなくお値下げを考えているのでご相談ください。

写真の追加等もお気軽にコメントください。

■ブランド

ラングラー

Wrangler

■アイテム

50s-60s Wrangler

■サイズ表記

W 36x L 31

■サイズ実寸(cm)平置き

ウエスト 46

股上 31

股下 77

腿幅 32.5

裾幅 23

素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

【フォロー割始めました!】

~5000円→300円割引

~10000円→500円割引

~20000円→1000円割引

~50000円→2000円割引

フォロー割ご希望の方は購入前にコメントよろしくお願いします。

【即購入OK】

コメントがある場合も

即購入の方を優先致します。

カラー···ブルー

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラングラー 商品の状態 全体的に状態が悪い

11MWZ・プリント斜めベル・トップボタン裏 確認出来ませんでした・カムロック真鍮製GRIPPER ZIPPER・アルミ製UFOリベット・裾(シングル)・防縮加工生地(サンフォライズド)・トップボタン赤インク前、後ろポケットに補修跡があります。全体的に状態は悪いですダメージやベルトループが1箇所外れています。この色落ちや雰囲気はヴィンテージデニムにしか出せないものだと思います。こちらの商品に関しましてはフォロー割引だけでなくお値下げを考えているのでご相談ください。写真の追加等もお気軽にコメントください。■ブランドラングラーWrangler■アイテム50s-60s Wrangler■サイズ表記W 36x L 31■サイズ実寸(cm)平置きウエスト 46股上 31股下 77腿幅 32.5裾幅 23素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。【フォロー割始めました!】~5000円→300円割引~10000円→500円割引~20000円→1000円割引~50000円→2000円割引フォロー割ご希望の方は購入前にコメントよろしくお願いします。【即購入OK】コメントがある場合も即購入の方を優先致します。カラー···ブルー丈···フルレングスシルエット···ストレートデニム加工···クラッシュ/ダメージ

