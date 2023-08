LRG 迷彩 ハーフパンツ カーゴパンツ

他のボンテージ、ワーク、カーゴパンツ等のパンツも

出品中です⤵︎ ⤵︎

#旧古着カーゴパンツ

ウエスト 約47cm

わたり 約35cm

股上 約35cm

股下 約30cm

裾幅 約31cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

目立った汚れ傷等はありませんが掲載画像確認のうえあくまで中古品としてのご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします

LRG

カーゴパンツ、ポケットデザイン、

ディテール満載のカーゴパンツとなっております。

Virgil Abloh(ヴァージルアブロー )やTravis Scott (トラビススコット )等がこのようなボンテージパンツ パラシュートパンツ ミリタリーパンツをよく着用していましたよね。

アンダーカバー undercover number (n)ine ナンバーナイン

ポロ ラルフローレン polo Ralph Lauren

DOLCE&GABBANA ドルガバ 等好きな方にはオススメな1本となっております。

アーカイブ archive ヴィンテージ vintage

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エルアールジー 商品の状態 やや傷や汚れあり

