現品限り一斉値下げ！ 僕のヒーローアカデミア フィギュア まとめ売り　9体 コミック/アニメ

✨メルカリ便✨

ヤマトガールズコレクション 森雪 ユリーシャ 山本玲 百合亜 真琴 メルダ

✨即購入OK✨

✨新品・未開封✨

僕のヒーローアカデミア フィギュア まとめ売り

意志

・A賞 緑谷出久

死闘

・B賞 爆豪勝己

・C賞 轟焦凍

ULTRA INPACT

・B賞 爆豪勝己

THE TOP5!

・F賞 緑谷出久

Begin the HERO!

・A賞 緑谷出久

・C賞 轟焦凍

AGE OF HEROS

・オールマイトA・Bカラー

計9体

微細な擦れや箱の傷を気にする方は購入を避けて下さい。

またお値下げ、バラ売り不可でお願いしますm(_ _)m

即購入OKですが、自宅保管品となりますのでご理解のある方の

ご購入よろしくお願いします(^^♪

人気タイトル···僕のヒーローアカデミア(ヒロアカ)

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 ブランド バンダイ 商品の状態 新品、未使用

