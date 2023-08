made in Belgium、STEPHAN SCHNEIDERの11-12AWメンズのものです。画像のモデル着用のものと同型のものです。

フロントは比翼の2つボタンで裏地は総裏地、センターベント、袖は本切羽のつくりです。

ナローラペルのショールカラーで、下襟がニット地で切り替えられたデザインです。肩幅のつまったタイトできれいなシルエットです。

表記サイズ

3

採寸値

肩幅39cm、身幅47.5cm、着丈70cm(前着丈73cm)、袖丈65cm

(若干の誤差はご容赦ください。)

色

ダークグレー

素材

ウール70%ポリエステル25%カシミア5%、裏地:コットン75%ポリエステル25%、袖裏地:ポリエステル100%

状態

B~C:画像のように襟のニット内側の下の方に1か所ホツレがあります。

※状態評価について

S:新品、未使用品

A:USED美品。目立った汚れやダメージのない非常に良い状態

B:一般的なUSED商品。多少使用感や小キズ等のある状態

C:使用感の目立つUSED商品。もしくは目に付く汚れやダメージがある状態

D:大きな難有りの商品。ダメージや汚れでそのままでは着用に問題があると思われる状態

上記の状態評価内の理由による返品はお受けできませんのでご了承お願います。

カラー...グレー

アウター形...シングル

フード...フードなし

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステファンシュナイダー 商品の状態 やや傷や汚れあり

