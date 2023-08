新品未使用、黒タグ、公式箱付き

NIKE air jordan 1 high og heritage

即日、匿名発送

サイズ : 28cm

カラー ホワイト/メタリックゴールド/チョコレート

チョコレートをモチーフにした茶色が高級感を感じさせる一足。

色味が他の茶色と各段に違うのでおしゃれが際立ちます。

NIKE AF1 エアーフォース1

品番 : DM0576-100

#レアスニーカーboboraセレクト

"STAY FLESH"のスピリットを込めたアニバーサリーモデルがついに明らかとなった。ホワイトをベースにスウッシュとアウトソールにのみブラウンを用いた、オリジナルのカラーブロックで登場した、"AF1 ANNIVERSARY EDITION(AF1 アニバーサリー エディション)"。シュータンには通常の、"NIKE AIR AIR FORCE 1 "のロゴに加え、ゴールドの、"ANNIVERSARY EDITION"の筆記体ロゴを加えた。ヒールにはオリジナルのクラシックロゴを採用し、一方でアイステイには90年代後半から2000年代初頭にかけてのディテールを象徴するスモールスウッシュを配置。1982年当時のグラフィックフライヤーと、"SINCE 1982"を刻印した歯ブラシが付属する、AF1の歴史が詰め込まれた1足となっている。

ナイキ

ジャックムス

エアフマラ

エアジョーダン1

トラヴィス・スコット

エアジョーダン1 85

ネイビー

ブレッド トゥ

エアフォース1

パテント ブレッド

ダンク ハイ

エアリフト

アクアリフト

エアマックスココ

ダンク

ペイズリー

ナイキ SB

エアジョーダン

アンブッシュ

サカイ

エアマックス

ユニオン

ピーカン

ブラウン

NIKE

JACQUEMUS

AIR HUMARA

AJ1

Travis Scott

Bred Toe

AF1

Patent Bred

DUNK HIGH

DUNK SB

NIKE SB

AJ

AMBUSH

SACAI

AIRMAX

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

