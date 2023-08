輝く高品質な adidas Originals for IENA 別注 BW ARMY24新品 スニーカー

adidas Originals for EDIFICE/IENA 別注 BW ARMYになります。

ベイクルーズ(IENA公式のオンラインショップ)で購入しました。

新品 未使用(タグ付き)ですが、個人での保管になります。

購入後、いつか履こうと思い保管していましたが、断捨離のため出品します。

サイズ: 24

購入金額:14,300円

外箱は、こちらの手元に来た時から若干潰れていました、写真9枚目をご参照ください。

外箱なしでも良い方は、コメントしていただければ、800円値引きします!

匿名配送にて発送します!

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

