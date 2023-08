仕事で忙しく使わなくなったため

GCOOP ラパ 402VIP 低出力レーザー治療器

手放す事にしました!

本体にも目立つ傷は無く、電源も確認済みです。

使用回数も2、3回程度なので

ほぼ未使用に近いです。

⭐︎即購入大歓迎

◯セルゼロバッグ

定価 税込¥393,800

付属品

本体/電源コード/RF(ボディ用・フェイス用)/ショルダー用ベルト

高周波美容機

温め×解しでWアプローチ

BODY &FACE BOXタイプ

持ち運びができる優れもの。

冷えやむくみ、長く蓄積した頑固な脂肪、

根本的な悩みの改善に。

BODY

・RF突起型(熱による脂肪ケア、首肩コリケア)

・赤色LED

FACE

・RF突起型(熱による脂肪ケア、首肩コリケア)

・青色LED

サイズ

幅382mm 奥行き265mm 高さ195mm

重量6.5kg

付属品全てあり+説明書、保証書はなしです。

気になる方は是非ご検討宜しくお願い致します!!

カラー···ブラック

タイプ···EMS

電源方式···交流式

部位···全身

重量···1500g~

じぶんdeエステセルゼロバッグ

タイプ···その他

部位···全身

電源方式···交流式

#じぶんdeエステ

#セルゼロ

#セルゼロバッグ

#ラジオ波

#エステ

#痩身

#セルゼロバック

カラー···ブラック

タイプ···EMS

部位···全身

防水···防水機能なし

重量···1500g~

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

仕事で忙しく使わなくなったため手放す事にしました!本体にも目立つ傷は無く、電源も確認済みです。使用回数も2、3回程度なのでほぼ未使用に近いです。⭐︎即購入大歓迎◯セルゼロバッグ定価 税込¥393,800付属品本体/電源コード/RF(ボディ用・フェイス用)/ショルダー用ベルト高周波美容機温め×解しでWアプローチBODY &FACE BOXタイプ持ち運びができる優れもの。冷えやむくみ、長く蓄積した頑固な脂肪、根本的な悩みの改善に。BODY・RF突起型(熱による脂肪ケア、首肩コリケア)・赤色LEDFACE・RF突起型(熱による脂肪ケア、首肩コリケア)・青色LEDサイズ幅382mm 奥行き265mm 高さ195mm重量6.5kg付属品全てあり+説明書、保証書はなしです。気になる方は是非ご検討宜しくお願い致します!!カラー···ブラックタイプ···EMS電源方式···交流式部位···全身重量···1500g~じぶんdeエステセルゼロバッグタイプ···その他部位···全身電源方式···交流式#じぶんdeエステ#セルゼロ#セルゼロバッグ#ラジオ波#エステ#痩身#セルゼロバックカラー···ブラックタイプ···EMS部位···全身防水···防水機能なし重量···1500g~

