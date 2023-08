●●● フォロー割について ●●●

①2000円~3999円 ⇒ 200円割引

②4000円~ ⇒ 400円割引

おまとめ買いはさらに ⇒ 500円割引

【フォロー割引希望】とコメントに書いてください

#古着な銀 ←毎日出品中!!

フォローして入荷チェックしてね。

◎購入前に、ぜひプロフィールをご覧ください。

コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^

購入後24時間以内に出荷に努めます。

………………………………………………………………………………

●商品情報

ブランド:SALEM ヴィンテージ

made in USA アメリカ製

NBA ドリームチーム ジョーダン

プリントデザイン Tシャツ 半袖

ゆるだぼ US古着 アメカジ

90s ヴィンテージ ビンテージ

USA アメリカ US古着 レトロ

アンティーク 古着一点もの

おしゃれ 高デザイン

カラー:ブラック

サイズ:Lサイズ相当(表記L)

肩幅52cm

身幅57cm

袖丈19cm

着丈72cm

●商品状態

目立った汚れ傷少なく良好品。

写真をご覧下さい。

多少の使用感、色落ちがあり古着らしい風合いを楽しんで頂けると思います。古着男子、古着女子にオススメ。

新品ではありませんので神経質な方はお控え下さい

発送は送料込みでなるべく安く発送できる方法でお届けしております。小さく折りたたむ場合もございますことご承知おき下さい。

90s 古着mix スポーツmix 古着男子 古着女子 におすすめです!

※古着に関してはボタンの左右等の違いでメンズ、レディースを分けていません。

※サイズ(着丈等…)については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

◎わからないことがあればご質問ください^ ^

古着商品一覧はコチラ↓

#古着な銀Tシャツ

085

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

