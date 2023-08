ジャケにアーティストネーム表記のない、中ジャケ見開きタイプのレアなプロモ2枚組LP盤です。

Boyz n the Hoodが好きな方や、オリジナル派の方はこの機会に是非!

※年代物のため多少の使用感はありますが再生に問題はありません。

質問等ありましたらコメント欄にて気軽に問い合わせ下さい。

#grap #gfunk #icecube #blackmovie #soundtrack #hiphop

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

