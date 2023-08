カラー···ブラウン

素材···本革

母親のコレクションのバッグを出品します。

ブランドではありませんが、革職人さんの一点物バッグのようです。

百貨店の催事で一目惚れで購入したバッグ。

このバッグもコレクションなので、使わずに保管していました。

とても綺麗で、新品同様状態です。

手作りならではの質感やデザインはオシャレです。

和装、洋装どちらでもお使い頂けます。

サイズは、縦17cm、横23cm、マチ10cm

写真にてご判断をお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

