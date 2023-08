ワールドチャンピオンズパックに収録されていたカードです。

プロモではありませんので、ご注意ください。

プレイには使用しておらず、ファイリングして保存しておりました。

個人でコレクションしておりましたので、中古品としてお考えください。

若干の凹んだような傷が1ヶ所あります。画像でご確認下さい。

線キズはございません。

細かな事が気になる方は、ご購入をお控え頂いた方が無難かと思います。

※光の加減や角度などで、カードに印刷されている星型のラメ?が傷のように見える事がありますが、カードには汚れや線傷はありません。

スリーブからの出し入れはこれ以上したくないので、新たな写真の追加出来かねます。

ご了承ください。

発送時は、折れ濡れ等の防止をして発送いたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

