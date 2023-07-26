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【12月スーパーSALE 15％OFF】 x Jordan UNION "Black" Pants Fleece その他

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Jordan x UNION Fleece Pants "Black"
UNDER COVERアンダーカバー 08AW ボンテージパンツ 名作

needles トラックパンツ　zip　22aw

ウールギャバ Yohji yamamoto POUR HOMME パンツ
snkrs当選品
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色　　ブラック
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カラー···ブラック
needles トラックパンツ　トープ
パンツ丈···フルレングス
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柄・デザイン···無地

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドジョーダンブランド
商品の状態未使用に近い

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Jordan x UNION Fleece Pants "Black"snkrs当選品色　　ブラックsize us L 試着のみです。履くつもりだったのでタグ等は捨てました。厚手でとても良いパンツなのですが少しサイズが大きいので出品します。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地

商品の情報

商品のサイズL
ブランドジョーダンブランド
商品の状態未使用に近い

【12月スーパーSALE 15％OFF】 x Jordan UNION "Black" Pants Fleece その他

36分钟前

【12月スーパーSALE 15％OFF】 x Jordan UNION "Black" Pants Fleece その他

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