【12月スーパーSALE 15％OFF】 x Jordan UNION "Black" Pants Fleece その他

Jordan x UNION Fleece Pants "Black"
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【VETEMENTS】フレンチコットン混テリートラックパンツ【試着のみ】
色 ブラック
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試着のみです。
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履くつもりだったのでタグ等は捨てました。
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厚手でとても良いパンツなのですが少しサイズが大きいので出品します。
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MOSCHINO★イタリアンカラーロゴラインテープ付きスウェットパンツ★ブラック
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カラー···ブラック
needles トラックパンツ トープ
パンツ丈···フルレングス
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柄・デザイン···無地
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ジョーダンブランド
|商品の状態
|未使用に近い
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needles トラックパンツ ナロー ニードルス サイズM
Jordan x UNION Fleece Pants "Black"snkrs当選品色 ブラックsize us L 試着のみです。履くつもりだったのでタグ等は捨てました。厚手でとても良いパンツなのですが少しサイズが大きいので出品します。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ジョーダンブランド
|商品の状態
|未使用に近い