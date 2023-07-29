【時間指定不可】 コムデギャルソン 90s オムプリュス vintage ジャージ トラックパンツ その他

商品情報:
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COMME des GARCONS HOMME PLUS の トラックパンツ です
〔新品未使用ブランドタグつき〕スタジオニコルソンVOLUME PANTS
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ウエストはゴムが入っていて内側についた紐で絞って着用出来ます。
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カラー:
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サイズ :
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ウエスト:34〜52(ゴム製のため)
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状態:
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毛羽立ちやちょっとした毛玉など着用感は多少なりともありますが、着用に支障をきたすダメージや汚れはありません
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|コムデギャルソンオムプリュス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品情報:COMME des GARCONS HOMME PLUS の トラックパンツ ですポリエステル 100%AD 1998シンプルながらジップポケットが目を惹く1着。センタープレス部分にステッチが入っていて足のラインが長く綺麗に見えます。ウエストはゴムが入っていて内側についた紐で絞って着用出来ます。カラー:ダークネイビーサイズ :Sサイズウエスト:34〜52(ゴム製のため)股上:29股下:68裾幅:22.5状態:毛羽立ちやちょっとした毛玉など着用感は多少なりともありますが、着用に支障をきたすダメージや汚れはありませんTHE NORTH FACEHYKEヨウジヤマモトYOHJI YAMAMOTOAcne StudiosSupremecristaseyaギャルソンima:zineadidasmormalepochminnanocreekennoylevi’shender scheme在原みゆ紀NIKEarc'teryxNEW BALANCEcolumbiapatagoniacreek angler's devicesoprivate brand by S.F.Scomoliauraleealteredunusedunslacksteatoranewanglesfc stripe for creative daiwa daiwapier39 ダイワkaptainsunshinegoodnessnanamica スタイリスト私物newbalance993 newbalance990newbalance992jjjjound reebok clubcnautica ssz ccu yokesteinuru urutokyocristaseya
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|コムデギャルソンオムプリュス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし