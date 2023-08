【税込】 VANS×Disney 希少 101 stock dead Dalmatians スニーカー

希少なVANSのヴィンテージスニーカー

✨美品✨ ジミーチュウ クロコ型押し レザースリッポン 27~27.5cm

made in Vietnam

J. バルヴィン × ナイキ エアジョーダン2 レトロ SP



⭐︎最後の値下げ⭐︎NIKE エアマックス95 ブラック 26.5㎝

ディズニー101匹わんちゃん柄の入手困難な希少品、

【新品】ナイキ エアマックス1 プレミアムThink Tank

特に29.0大きいサイズは見ることがないと思います。

Off-White Nike Air Force1 DR0500-300 29



NIKE SBダンクロー セントパトリックデー 28cm

未使用デッドストック、新品の紐 箱なし

クリスチャンルブタン メンズスタッズスニーカースリッポン 40 1/2



【VALENTINO 美品】シルバー

購入後、履かないままビニール袋で包んで保管しておりました。

27cm NIKE ナイキ エアジョーダン3 ブラックセメント jordan3



ナイキ エア ジョーダン 1 レトロ ハイ OG ヴォルト US12 30cm

長期保存の為その際の多少の汚れはあるかと思いますが、

【新品】ニューバランス 990SB 26cm

ヴィンテージの割にソールも側面もひび割れもなく

[美品]adidas Yeezy QNTM/フラッシュオレンジ/箱付き/2度着用

汚れもさほど目立たない、ほぼ新品未使用状態。

Nike WMNS Air Jordan 1 High OG 28.5

ソールの減りがないので、まだまだ履いていただけるものです。インソールのDisneyプリントもしっかり残っています。

きん様専用Nike Air Jordan 1 ×Travis Scott



Nike sacai コルテッツ CORTEZ

デザイン部分の生地のレッドは、色あせがなく

東京限定モデルNIKE AIR FORCE 1 LOW SP SLAM JAM

しっかり発色の良い状態だと思います、

New Balance M1906DB 25.0 ニューバランス 9060

プリントの削れ等々は無し。

【超希少】50s チャックテイラー コンバース ハイカット ヴィンテージ



にゅーず Banksy (バンクシー) グラフィティ 限定コラボ 26cm

サイドに入っているラバーのブラックラインも

Y-3 スニーカー

ひび割れや欠けなく綺麗です。

メゾンマルタンマルジェラ アーティザナル ジャーマントレーナー 27.5cm



converse cons onester pro ox 26.0



New Balance 993 ニューバランス 4E

サイズ: 29.0cm

UnderArmour Curry8 2足セット



QASA Y-3カーサ



ナイキ エアフォース1 シュプリーム NIKE supreme 新品未使用

素人の自宅保管品であることと、

【新品タグ付】アシックスタイガー ゲルマイ 29.5cm

ヴィンテージにご理解いただける方のみ

【cygnus様専用】AURALEE × New Balance『RC30』

お願いいたします。

新品未使用 Nike Air Vapormax Off White 入手困難



超希少/黒/Yeezy BOOST 750 黒 29cm

細かく気にされる方は、ご購入をお控え下さい。

ナイキREACT HYPERDUNK2017 FLYKNIT EP 26.0cm



ナイキ エアジョーダン4 ミリタリーブラック 27cm



NIKE エアマックス95 キムタク着用

ヴァンズ

NIKE AIR FORCE 1 TYPE 25.5cm

バンズ

あか様専用

Disney

Nike Kobe A.D. Mid Speckled Gum ナイキ コービー

ディズニー

クリスチャンルブタン パイソン ハイカット スニーカー 41 グレー 完売 蛇革

101匹わんちゃん

【りんつ様専用】 Dunk Low

ヴィンテージスニーカー

VANS ATWOOD オールブラック キャンバス 26 バンズ アットウッド

ビンテージ

mitsu 様専用

ビンテージスニーカー

NIKE AIR JORDAN 1 MID CHICAGO black too

ナイキ

Nike SB Dunk Low Desert Ochre Navy 27.5

made in USA

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

希少なVANSのヴィンテージスニーカーmade in Vietnamディズニー101匹わんちゃん柄の入手困難な希少品、特に29.0大きいサイズは見ることがないと思います。未使用デッドストック、新品の紐 箱なし購入後、履かないままビニール袋で包んで保管しておりました。長期保存の為その際の多少の汚れはあるかと思いますが、ヴィンテージの割にソールも側面もひび割れもなく汚れもさほど目立たない、ほぼ新品未使用状態。ソールの減りがないので、まだまだ履いていただけるものです。インソールのDisneyプリントもしっかり残っています。デザイン部分の生地のレッドは、色あせがなくしっかり発色の良い状態だと思います、プリントの削れ等々は無し。サイドに入っているラバーのブラックラインもひび割れや欠けなく綺麗です。サイズ: 29.0cm素人の自宅保管品であることと、ヴィンテージにご理解いただける方のみ お願いいたします。細かく気にされる方は、ご購入をお控え下さい。ヴァンズバンズDisneyディズニー101匹わんちゃんヴィンテージスニーカービンテージビンテージスニーカーナイキmade in USA

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

90s vans usa製 era バンズ アメリカ製 OLD スニーカーOff-White nike air force 1 mid blackナイキ SB ダンク ハイ ドッグ ウォーカー【新品未使用】ジバンシーGIVENCHYスニーカーsize41(26.5)※こまさん専用※