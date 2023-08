大注目 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 応募者全員サービス 松田陣平の携帯電話 その他

名探偵コナン

少年サンデー 応募者全員サービス

名探偵コナン Voice200

松田陣平の携帯電話

#ハロウィンの花嫁 公開記念

松田・降谷・諸伏・萩原・伊達の台詞を合計200種収録

※あの頃の待ち受けは付属しません。

伝票を取り出すために外箱のダンボールを開封したのみ。中身には触れておりません。

☆メルカリ便専用BOXにて発送予定

☆値下げ不可

降谷零 諸伏景光

松田陣平 萩原研二

伊達航

古谷徹 緑川光

神奈延年 三木眞一郎

藤原啓治 東地宏樹

全サ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

