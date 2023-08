男の子向けプレゼント集結 CCM NHLメープルリーフス 刺繍 ユニフォーム ホッケーゲームシャツ 2XL Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

【商品説明】

CCMシーシーエム × NHLトロントメープルリーフスの全刺繍、刺繍ロゴ、ビッグロゴ、バックロゴ、袖ロゴ、サイドロゴ、スリーブロゴ入りホッケーシャツ、ゲームシャツ、ユニフォーム、ホッケーシャツです。人気カラーホワイト、日本サイズ2XL相当(表示サイズ:XL)のビッグサイズ、オーバーサイズになります。

◉ブランド : CCM / NHL

◉ポイント :

魅力は何と言ってもフロントの存在感抜群の刺繍ロゴ、デカロゴです。両サイドの刺繍ロゴ、人気カラーホワイト、ビッグサイズもポイントです!

メンズサイズなので、古着女子の方も流行りのビッグシルエットでゆるだぼっと着て頂けます。ユニセックスにてお使い頂けます。

アイスホッケー好き、ストリートフリークにはたまらない1点物です!

◉状態 :

右腕(背中側)に薄い汚れ(画像6枚目)ございますが、着用時ほぼ分からないです。その他、古着ですので多少の使用感はございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます(^^)

◉表記サイズ : XL(日本サイズ 2XL相当)

(詳細は下記実寸サイズをご確認ください)

◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅:ラグラン袖

身幅:約69 (両脇の端から端までの長さ)

袖丈:約79 (首元から袖口先までの直線の長さ)

着丈:約80 (後襟の付け根から裾までの直線の長さ)

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

◉カラー : ホワイト / 白

◉素材 : ポリエステル 100%

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

#古着男子

#古着女子

#USA製

#アメリカ古着

#90s

#スポーツミックス

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド シーシーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

