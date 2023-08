ご覧いただきありがとうございます。

【STUSSY】ステューシー 90s DRAGON プリント Tシャツ サイズS



今年の4月中旬にアミパリス京都高島屋店にて購入したものを頂きました。

プレゼントとして頂戴したのですがサイズが合わず

返品交換不可だったため出品させて頂きます。

自宅で試着したのみでクリーニングに出してから保管していましたが、神経質な方はご遠慮ください。

AMI DE COEUR Tシャツ

オーガニックコットンジャージー Tシャツ

・クラシックフィット

・男女兼用

・胸元にレッドのAmi de Coeur 刺繍

・背面にAmi 刺繍

・GOTS認証

・ポルトガル製

この商品は男女兼用です。

こちらは国内正規品となりますので、

購入価格15,400円で購入しております。

ご不明な点がございましたコメントお願い致します。

コメントなしの即購入

深夜早朝の購入でも結構です!

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

#Ami

#ALEXANDRE

#Amiparis

#アミパリス

#Tシャツ

#シャツ

#アミ

#プーマ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。今年の4月中旬にアミパリス京都高島屋店にて購入したものを頂きました。プレゼントとして頂戴したのですがサイズが合わず返品交換不可だったため出品させて頂きます。自宅で試着したのみでクリーニングに出してから保管していましたが、神経質な方はご遠慮ください。AMI DE COEUR Tシャツオーガニックコットンジャージー Tシャツ・クラシックフィット・男女兼用・胸元にレッドのAmi de Coeur 刺繍・背面にAmi 刺繍・GOTS認証・ポルトガル製この商品は男女兼用です。こちらは国内正規品となりますので、購入価格15,400円で購入しております。ご不明な点がございましたコメントお願い致します。コメントなしの即購入深夜早朝の購入でも結構です!カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋#Ami#ALEXANDRE#Amiparis#アミパリス#Tシャツ#シャツ#アミ#プーマ

