【即日発送】 自転車 タイヤ パーツ

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北区西ヶ原の旧柳沢自転車で購入しました
ダイワ アルファスCTSV 70SHL
前後あります
シマノ アルテグラ チェーンリング 52-36Ｔ 【使用僅か】
DURA-ACEのハブ付きです
ブルーメル 風‼️ 泥除け/フェンダー‼️スポルティーフ/ランドナー/ミキスト など
その他...ホイール
hollow gramカーボンホイール
#ロードバイク

black inc black THIRTY チューブラー カーボンホイール

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ブランドカンパニョーロ
商品の状態やや傷や汚れあり

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*PHILWOOD* OBB GXP ステンレス
北区西ヶ原の旧柳沢自転車で購入しました前後ありますDURA-ACEのハブ付きですその他...ホイール#ロードバイク

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47分钟前

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  • カテゴリー
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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

daa81468db

 999

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コメント (9)

daa81468db
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