人気が高い Maison Margiela　クラシック ブーツカット ジーンズ　38サイズ デニム/ジーンズ

Maison Margiela(メゾン・マルジェラ)

ミッドライズ、標準丈、ボタン&ファスナー留め、バックポケット。

表地: コットン 100%

裏地: コットン 100%

イタリア製

サイズ 38

3回着用しましたが使用する機会がないので出品しました。

タグは切ってしまいましたが未使用に近いです。

自宅保管

素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。

高額商品ですので返品やお取り替えなどないよう、お写真や説明文を確認してご納得の上でのご購入をお願いいたします。

ストレッチデニムパンツ

カラー...ブルー

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

