最大80％オフ！ CITIZEN INDEPENDENT 1481010 腕時計　黄色 腕時計(アナログ)

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シチズン インディペンデント 初代モデル、、の様です。

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購入後、ほとんど使わず長期自宅保管しておりました。見た限り傷などもなく美品だと思います。

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2023.5.8電池交換済み。

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まだまだ活躍しそうです！

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付属品は箱のみ

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箱不要、プチプチ、ネコポス配送の場合は500円お値下げ可能です。

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購入前コメント下さいませ。

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電池交換、簡易クリーニング済みですので、基本的にお値下げご遠慮下さい。

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下記時計屋さんのコメント申し添えます。

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▪️長期保管の液漏れは概ねクリーニング済み

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▪️稼働には問題はないが、電池の持ちや、時計の狂いは若干ある様に感じるかもしれません。

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自宅保管、ご理解いただける方、購入お願い致します。

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よろしくお願い致します。

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カラー···イエロー

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バンド···ステンレスバンド

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CITIZEN INDEPENDENT 1481010 腕時計シチズン インディペンデント 初代モデル、、の様です。購入後、ほとんど使わず長期自宅保管しておりました。見た限り傷などもなく美品だと思います。2023.5.8電池交換済み。まだまだ活躍しそうです！付属品は箱のみ箱不要、プチプチ、ネコポス配送の場合は500円お値下げ可能です。購入前コメント下さいませ。電池交換、簡易クリーニング済みですので、基本的にお値下げご遠慮下さい。下記時計屋さんのコメント申し添えます。▪️長期保管の液漏れは概ねクリーニング済み▪️稼働には問題はないが、電池の持ちや、時計の狂いは若干ある様に感じるかもしれません。自宅保管、ご理解いただける方、購入お願い致します。よろしくお願い致します。カラー···イエローバンド···ステンレスバンド

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