【在庫あり】 新品29cm NIKE AIR FORCE 1 MID 07 LX グリーン スニーカー

ご覧いただきありがとうございます!

■商品紹介/Product Line■

NIKE AIR FORCE 1 MID 07 LX

ナイキ エアフォース1 ミッド 07

■型番/Style Number■

DQ8766-002

■カラー/Color■

Grey Fog and Enamel Green

グレーフォグ アンド エナメルグリーン

■サイズ/Size■

29cm/US11

※同じサイズ出品中※

■コンディション/Condition■

新品未使用

■発送/Shipping■

ご購入頂きました翌日に発送を予定しております。

画像をよくご確認の上、

何かあれば質問欄でコメントくださいませ。

素人による保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

