商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

ケイトスペードニューヨークKate Spade NewYork palm fronds amelia dressです。サイズ:US0号 155/80A 日本サイズ5号~7号前後◆COL :緑×クリーム白(写真参照)◆実寸 (平置きサイズ)肩幅:31cm身幅(両袖の付け根下(脇の下)を直線距離):37㎝~40㎝ウェスト幅:32㎝~37.5㎝着丈(肩から裾先端まで直線距離):102cm(素人なので1~2cmの誤差があります)。◆素材:コットン レーヨン ポリウレタン 裏地なし、ストレッチ性があります。仕様:バックファスナー、 両サイドポケットつき 厚みのある素材、しっかりしていて、 季節に問わずご着用いただけます。新品、紙タグなし。

