○サイズ

サイズ(相当)

肩幅49cm

身幅63cm

袖丈20cm

着丈74cm

平置き実寸。

多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

○状態

数回着用の状態の良い商品になります。

○カラー

ブラック

○素材

コットン

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。

中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MONCLER モンクレール Tシャツ ダブルワッペン ブラック 3XL○サイズサイズ(相当)肩幅49cm身幅63cm袖丈20cm着丈74cm平置き実寸。多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。○状態数回着用の状態の良い商品になります。○カラーブラック○素材コットン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

