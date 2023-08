正規品販売！ 希少！完売 ニューバランス CM1600EM 28.5cmGRAY　グレー スニーカー

国内正規品

1000番台で初めて衝撃吸収性と反発性に優れたABZORBを搭載した「1600」。

独特な流線型のデザインラインのアッパーに安定性とクッション性を両立するENCAP構造でABZORBを内蔵し、着地時の衝撃吸収をサポートするミッドソールを融合し、着地時の衝撃吸収をサポート。

ピッグスキンスエード/メッシュアッパーを定番カラーで彩った限定カラーが登場。

●搭載機能

・ABZORB

・ENCAP

●アッパー素材:天然皮革/合成繊維

●ソール素材:ゴム底

カラー:GRAY

Made in Vietnam

数回履いたのみです。

またまだ履いて頂けると思います。

宜しくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

