【即納&大特価】 SUPERTURF ADIDAS ADVENTURE アディダス 29cm スニーカー

◎ご覧頂き誠にありがとうございます◎

私の出品物はすべて即購入OKです☆

コメントなしでご購入くださいませ☆

自己紹介欄もご一読くださいm(_ _)m

◆ブランド、特徴

ADIDAS SUPERTURF ADVENTURE

品番 GY8341

◆サイズ

29cm

◆状態

新品未使用

◆素材

-

◆カラー

-

◆付属品

画像に掲載されたものがすべてとなります

※タバコ、ペットの影響が無い環境で保管しております

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

