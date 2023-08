国内最安値！ ライブアライブ HD2D 時田貴司氏直筆サイン入り 家庭用ゲームソフト

【LIVEALIVE HD2Dリマスター 時田貴司氏サイン入り】

即購入OK

クリアしたので出品させていただきます。

ビックカメラのライブアライブ発売記念イベントのサイン会にて、時田貴司氏に書いて頂いたサイン入りソフトになります。

購入後、ソフトは取り出して遊びましたが、ラッピングBOXなどは購入時付属の袋に入れて丁寧に保管していました。

・ライブアライブ ゲームソフト

・ビックカメラ限定BOX

・サイン会にて配布の時田貴司氏1日店長名刺

上記3点で発送致します。

目立った傷や汚れはありませんが、個人保管となりますので、気にされる方はご購入お控えください。

#ライブアライブ

#LIVEALIVE

#ゲーム

#Switch

#サイン

商品の情報 ブランド スクウェアエニックス 商品の状態 未使用に近い

