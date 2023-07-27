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【2022年製 新品】 HERMES アザップ　シルクイン　ロング 長財布

商品の説明

カラー···ブラウン
2011年春夏限定カラーレオパード
財布形···長財布
✨極美品✨ルイヴィトン ポルトフォイユ スクレットロン アンプラント 長財布

【極美品❤️正規品】PRADA プラダ サフィアーノ レザー ピンク リボン
ラウンドファスナーで口も大きく開きカード収納も6枚可能と機能性を重視される方におすすめのアザップに今までにはなかったキュートさをプラスした内側がスカーフ柄のシルクインシリーズです。
【新品未使用】COACH‼️シグネチャー チェリー プリント ⭐️再入荷‼️
素材はエプソンで適度な「張り感」とその軽さが魅力の細かめの型押し素材です。
ATAO リモ　クロコ　長財布

T1438 未使用☆ コーチ 長財布 ラウンドファスナー ブラック レザー

アタオ　長財布　リモケリー　シボ革　ネイビー　ゴールド　タッセル　L字ウォレット
商品名　アザップ シルクイン ロング
CHANEL ボーイシャネル ラウンドファスナー 長財布
サイズ　W20cm×H10.5cm
CHANELマドモアゼル財布
色　　　ゴールド×ジョーヌ
☆マイケルコース☆長財布☆ベージュ系♪
素材　　エプソン×シルク
ルイ ヴィトン　モノグラム　長財布
金具　　シルバー
【真贋済】PRADA プラダ サフィアーノ付き長財布
刻印　　C
Louis Vuitton ダミエ 長財布 4531

GUCCI グッチ 長財布 GG シマ ラウンドファスナー レザー ピンク
チャックの開閉もスムーズです。
CHANEL 長財布　カード箱つき　使用感あり
写真にもある通り、角の部分に
【店頭完売品】サマンサタバサ　長財布　ピンク
若干の使用感はありますがキレイな状態です。
GUCCI ミステイクキャット 長財布
箱などは付いていません。
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ご理解の上、よろしくお願いします。
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#エルメス　#HERMES #美品　#長財布

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商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態やや傷や汚れあり

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カラー···ブラウン財布形···長財布ラウンドファスナーで口も大きく開きカード収納も6枚可能と機能性を重視される方におすすめのアザップに今までにはなかったキュートさをプラスした内側がスカーフ柄のシルクインシリーズです。素材はエプソンで適度な「張り感」とその軽さが魅力の細かめの型押し素材です。商品名　アザップ シルクイン ロングサイズ　W20cm×H10.5cm色　　　ゴールド×ジョーヌ素材　　エプソン×シルク金具　　シルバー刻印　　Cチャックの開閉もスムーズです。写真にもある通り、角の部分に若干の使用感はありますがキレイな状態です。箱などは付いていません。ご理解の上、よろしくお願いします。#エルメス　#HERMES #美品　#長財布

商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態やや傷や汚れあり

【2022年製 新品】 HERMES アザップ　シルクイン　ロング 長財布

21分钟前

【2022年製 新品】 HERMES アザップ　シルクイン　ロング 長財布

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