◎ご覧頂き、ありがとうございます。

◎即購入大歓迎致します!

◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求め下さい。

◎【ブランド名】

GUCCIグッチ

商品説明

サイズ : 90/36

刻印番号:114984・480199・90・36

シルバー

色…写真でご確認下さい

【付属品】なし

全長 約107㎝

幅 約3.8cm

厚さ 約0.3㎝

サイズ 最短 約82㎝ ~ 最長 約97㎝

ベルト穴 7ヶ所

間隔 約2.5㎝

バックル

縦 約6㎝

横 約6.5㎝

厚さ 約1.3㎝

◎配送・送料について☆

・全国送料無料♪

・原則24時間以内に発送いたします♪

(諸事情により遅れる場合は、事前に連絡させていただきます。)

◎商品の保管について☆

・商品は空調の効いた部屋で大切に保管しております♪

※タバコ吸っておりません。

※ペット飼っておりません。

◎返品・返金について☆

・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には返品返金対応させて頂きます。

・それ以外の場合は、返品返金は出来かねますので、ご不明な点はご購入前にご質問ください。

◎その他注意事項☆

・中古品になりますので、ご理解いただける方のみご購入ください。

•*:写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。

・早い者勝ちですので、気になってる方はお早めにどうぞ♪

*その他

ルイ・ヴィトン Louis Vuitton

エルメス Hermès

クリスチャン・ディオール Christian Dior

シャネル Chanel

グッチ Gucci

プラダ Prada

サンローラン SAINT LAURENT

バレンシアガ Balenciaga

ロエベ Loewe

セリーヌ CELINE

フェンディ FENDI

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

