◆商品状態◆

※動作確認済※

全体的に綺麗な状態ですが正面に細かな傷がございます。

少し使用した純正インク取り付けてあります。

予備インク(純正、ブラックのみ)お付けします。

目に見えない細かな傷はご了承ください。

あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。

●付属品全て揃っています

●動作良好です

☆★コピー機能はありません★☆

CART.SYST.INK: SINGLE COLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類: USB2.0

color: BLACK

イーサネット有

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有

プリント方式: インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

接続インタフェイス: USB端子

最大出力用紙サイズ: A3判ノビ

電源方式(新): AC式

#キヤノン

#Canon

#プリンタ

#プリンター

種類···プリンタ

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

