定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

BRIEFING ブリーフィングのショルダーバッグになります。

アークテリクス ミストラル8



coach （コーチ）legacy

TOMORROWLAND別注 の

美品✨dunhill オーガナイザー 2WAY ショルダーバッグ レザー 保存袋

WIDE DAY TRIPPER

Louis Vuitton ダミエエベヌ ジェロニモス メンズ レディース

色は廃番色でもあるモスになります。

正規 PALM ANGELS Starp Padlock Bag オフホワイト



ディーゼルユニバッグ未使用品

定価

超希少 ドルガバ ショルダー ボディーバッグ レザー デニム DG プレート

24,800円

DIOR HIT THE ROAD ミニバッグ ディオール



美品 Paul Smith ショルダーバッグ ビジネス プライベートに

外側に特に目立ったダメージが無い美品になります。ただ、中の底にマジックインキよる汚れがありますが（7枚目）、目立たない部分なので、普段のご使用には問題はないかと思われます。

コーチ ショルダー 未使用



アニアリ 2WAY ショルダーバッグ ダークブルー

中古品に理解のある方の購入をお待ちしております。

HYKE×PORTER BONSAC MINI&COIN CASE ベージュ



POLO RALPH LAUREN ショルダーバッグ

素材

ダンヒル ウィンザー ビジネスショルダーバッグ L3N765B ダークブラウン

バリスティックナイロン

A.P.C. アーペーセー ショルダーバッグ



【極美品】ポーター スモーキー ショルダーバッグ ブラック

サイズ

バリー(Bally) メンズバッグ

高さ×幅×マチ×ショルダーストラップ長

ARC’TERYX × BEAMS ビームス アークテリクス マンティス

約30×43×10×81〜120（cm）

【大人気】Supreme ×The NorthFace ShoulderBag

素人計測につき誤差はご了承下さい。

シュプリーム SUPREME Mesh Small Backpack ブラック



CUNE✕robita■レザーメッシュショルダーバッグＬ■ウサギ■新品未使用

ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。

兼誠様 専用



KAPTAIN SUNSHINE × RAMIDUS 2way ショルダーバッグ

カラー···グリーン

未使用品 SLOW ショルダーバック49S99F 袋付

柄・デザイン···無地

Paul Smith ミニ柄 ショルダーバッグ

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRIEFING ブリーフィングのショルダーバッグになります。TOMORROWLAND別注 のWIDE DAY TRIPPER 色は廃番色でもあるモスになります。定価24,800円外側に特に目立ったダメージが無い美品になります。ただ、中の底にマジックインキよる汚れがありますが（7枚目）、目立たない部分なので、普段のご使用には問題はないかと思われます。中古品に理解のある方の購入をお待ちしております。素材バリスティックナイロンサイズ高さ×幅×マチ×ショルダーストラップ長約30×43×10×81〜120（cm）素人計測につき誤差はご了承下さい。ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。カラー···グリーン柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【限定】ポールスミス PORTER バーティカル ショルダー バックtraart BATES Series / Large Shoulder Bagdunhill ダンヒル ショルダーバッグ ビジネスバッグ ブラウン PVCouat 完売 ナイロンバックUni＆coメッセンジャー ショルダーバッグ M ユニアンドコー キャメル【極美品】 porter ハーフムーン ショルダーバッグ 三日月 大容量 希少品★極美品★ カステルバジャック ミニトート ショルダーバッグ 2WAY