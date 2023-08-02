お知らせ ログイン 会員登録 出品
定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

BRIEFING ブリーフィングのショルダーバッグになります。
アークテリクス　ミストラル8

coach （コーチ）legacy
TOMORROWLAND別注 の
美品✨dunhill オーガナイザー 2WAY ショルダーバッグ レザー　保存袋
WIDE DAY TRIPPER
Louis Vuitton ダミエエベヌ ジェロニモス メンズ　レディース
色は廃番色でもあるモスになります。
正規 PALM ANGELS Starp Padlock Bag オフホワイト

ディーゼルユニバッグ未使用品
定価
超希少 ドルガバ ショルダー ボディーバッグ レザー デニム DG プレート
24,800円
DIOR HIT THE ROAD ミニバッグ　ディオール

美品　Paul Smith　ショルダーバッグ　ビジネス　プライベートに
外側に特に目立ったダメージが無い美品になります。ただ、中の底にマジックインキよる汚れがありますが（7枚目）、目立たない部分なので、普段のご使用には問題はないかと思われます。
コーチ　ショルダー 未使用

アニアリ 2WAY ショルダーバッグ ダークブルー
中古品に理解のある方の購入をお待ちしております。
HYKE×PORTER BONSAC MINI&COIN CASE ベージュ

POLO RALPH LAUREN ショルダーバッグ
素材
ダンヒル ウィンザー ビジネスショルダーバッグ L3N765B ダークブラウン
バリスティックナイロン
A.P.C. アーペーセー　ショルダーバッグ

【極美品】ポーター スモーキー　ショルダーバッグ　ブラック
サイズ
バリー(Bally) メンズバッグ
高さ×幅×マチ×ショルダーストラップ長
ARC’TERYX × BEAMS ビームス　アークテリクス　マンティス
約30×43×10×81〜120（cm）
【大人気】Supreme ×The NorthFace ShoulderBag
素人計測につき誤差はご了承下さい。
シュプリーム SUPREME Mesh Small Backpack ブラック

CUNE✕robita■レザーメッシュショルダーバッグＬ■ウサギ■新品未使用
ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。
兼誠様 専用

KAPTAIN SUNSHINE × RAMIDUS 2way ショルダーバッグ
カラー···グリーン
未使用品　SLOW　ショルダーバック49S99F　袋付
柄・デザイン···無地
Paul Smith　ミニ柄　ショルダーバッグ
バッグサイズ···A4サイズ収納可

【限定】ポールスミス PORTER バーティカル ショルダー バック

商品の情報

ブランドブリーフィング
商品の状態目立った傷や汚れなし

traart BATES Series / Large Shoulder Bag

dunhill ダンヒル ショルダーバッグ ビジネスバッグ ブラウン　PVC

ouat 完売　ナイロンバック

Uni＆coメッセンジャー ショルダーバッグ M ユニアンドコー キャメル

【極美品】　porter ハーフムーン　ショルダーバッグ　三日月　大容量　希少品

★極美品★ カステルバジャック ミニトート ショルダーバッグ 2WAY
BRIEFING ブリーフィングのショルダーバッグになります。TOMORROWLAND別注 のWIDE DAY TRIPPER 色は廃番色でもあるモスになります。定価24,800円外側に特に目立ったダメージが無い美品になります。ただ、中の底にマジックインキよる汚れがありますが（7枚目）、目立たない部分なので、普段のご使用には問題はないかと思われます。中古品に理解のある方の購入をお待ちしております。素材バリスティックナイロンサイズ高さ×幅×マチ×ショルダーストラップ長約30×43×10×81〜120（cm）素人計測につき誤差はご了承下さい。ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。カラー···グリーン柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報

ブランドブリーフィング
商品の状態目立った傷や汚れなし

定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

16分钟前

定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
10
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

bff1c0aa78678d

 325

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

bff1c0aa78678d
定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ 定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

ブリーフィング ショルダー ミニショルダーバッグ BRIEFING NEO JETTA ネオ ジェッタ メンズ斜めかけ セカンドバッグ BRA221L02 旅行 正規品

ブリーフィング ショルダー ミニショルダーバッグ BRIEFING NEO JETTA ネオ ジェッタ メンズ斜めかけ セカンドバッグ BRA221L02 旅行 正規品


ブリーフィング BRIEFING 斜めがけショルダーバッグ メンズ アウトレット boa203l01-076-zz | バック かばん 鞄 斜め掛け 大容量 旅行 ビジネス ブランド ナイロン 送料無料 かっこいい 30日間返品保証 代引手数料無料 | リヴェラール楽天市場店

ブリーフィング BRIEFING 斜めがけショルダーバッグ メンズ アウトレット boa203l01-076-zz | バック かばん 鞄 斜め掛け 大容量 旅行 ビジネス ブランド ナイロン 送料無料 かっこいい 30日間返品保証 代引手数料無料 | リヴェラール楽天市場店


ブリーフィング ショルダーバッグ(メンズ)の通販 600点以上 | BRIEFING

ブリーフィング ショルダーバッグ(メンズ)の通販 600点以上 | BRIEFING


BRIEFING ブリーフィング ショルダーバッグ[品番：SESB0018000

BRIEFING ブリーフィング ショルダーバッグ[品番：SESB0018000


ブリーフィング ショルダーバッグ(メンズ)の通販 600点以上 | BRIEFING

ブリーフィング ショルダーバッグ(メンズ)の通販 600点以上 | BRIEFING


メール便送料無料05 ブリーフィング ショルダーバッグ - ショルダーバッグ

メール便送料無料05 ブリーフィング ショルダーバッグ - ショルダーバッグ


ブリーフィング ショルダーバッグ(メンズ)の通販 600点以上 | BRIEFING

ブリーフィング ショルダーバッグ(メンズ)の通販 600点以上 | BRIEFING

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 定番のお歳暮 【美品】BRIEFING ブリーフィング　ショルダーバッグ ショルダーバッグ
© www.inba.net, Inc.