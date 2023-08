調光グレー付

PAQUES0 106のスクウェアバージョンのデザインになります。

希少モデルの為、お早めに!!

ビンテージ感と斬新なデザインを掛け合わせたオシャレ感溢れるメガネです。

Size:46□23

レンズ横幅:46mm

レンズ縦幅:36mm

フレーム縦幅:44mm

フレーム横幅:132mm

Jacques Durand (ジャックデュラン)

化粧箱、革ケース 付

定価 49.500円

(10月より定価44.000→49.500円に

値上がりしました)

#ジャックデュラン

#JacquesDurand

日々様専用 ジャックデュラン TESHIMA 324 希少モデル ダークブルー

#坂本龍一

度付希望の場合は

+レンズ価格

伊達めがね→2000円

伊達めがねブルーライトカット→3000円

1.6UV付非球面→3000円

1.6非球面ブルーライトカット→4000円

1.67UV付非球面→4000円

1.67非球面ブルーライトカット→5000円

1.74UV付非球面→6000円

にて承ります。

(在庫範囲内にて)

カラー染色 レンズ価格 +3000円

調光グレー付ジャックデュランTESHIMA324カラー094ダークブルーMade in italy人気モデルPAQUES0 106のスクウェアバージョンのデザインになります。希少モデルの為、お早めに!!ビンテージ感と斬新なデザインを掛け合わせたオシャレ感溢れるメガネです。Size:46□23レンズ横幅:46mmレンズ縦幅:36mmフレーム縦幅:44mmフレーム横幅:132mmJacques Durand (ジャックデュラン)化粧箱、革ケース 付定価 49.500円(10月より定価44.000→49.500円に値上がりしました)#ジャックデュラン#JacquesDurand#坂本龍一度付希望の場合は+レンズ価格伊達めがね→2000円伊達めがねブルーライトカット→3000円1.6UV付非球面→3000円1.6非球面ブルーライトカット→4000円1.67UV付非球面→4000円1.67非球面ブルーライトカット→5000円1.74UV付非球面→6000円にて承ります。(在庫範囲内にて)カラー染色 レンズ価格 +3000円

