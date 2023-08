最高の品質の 【Miller Division/ミラーディヴィジョン】Surf Skate スケートボード

コンプリート(完成品)の種類···組み立て完成品

デッキサイズ···8.0 inch

デッキサイズ:幅10.0インチ×長さ31.5インチ

材質:カナディアンメープル100% 7層

形状:Medium コンケーブ

フロントトラック6.0cm(6.5インチ)

Miller XRKP2 special system

356プレミアムアルミニウム

プレスキャスティング製法

リアトラック16.0cm(6.5インチ)

超高スタンダード

356プレミアムアルミニウム

プレスキャスティング製法

ウィール直径:70mm

硬さ:80A

ベアリングABEC9クロム鋼

設計デザイン/製造スペイン/中国

2回ほど使用しました。傷はありますが新品同様にお使いいただけます。

新品価格30000円

値引き交渉受け付けてます。

バラ売り場できません。

商品の情報 ブランド ミラーグッドマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

