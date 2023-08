ピュアドライブ グリップ2です。

ピュアドライブ グリップ2です。ガットは1/11にRPMハリケーン1.30を張りました。軽く打っても威力あるスピンボールが打てます。疲れた時用に使用していましたので使用頻度は少ないです。フレームは塗装のカケはありません。トップに大きな傷があり修復しています。5枚目の写真を参考にして下さい。よろしくお願いします。

