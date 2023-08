新作 新品 US9 EU42 マルジェラ リーボック コラボ 白 スニーカー 4953 スニーカー

●購入場所→正規取扱店

●サイズ表記→ US9 EU42

●状態→新品未使用です。箱、シューカバーつきます。

箱は黒ずみ等瑕疵ございます。

シューレス訳有りです。

写真では隠して裏側にしておりますが、黄色丸箇所に薄っら汚れございます。

●商品詳細→

マルジェラの定番コラボアイテムです。

21ssから始まったリーボックとのコラボアイテムです。

こちらは22ssにリリースのあった「Maison Margiela × Reebok Project 0 Club C Memory Of」になります。

アッパー部分の一部のレザーを削いだようなデザインです。

マルジェラでよく見る「デコルティケ」加工が施されております。

色は黒で使い勝手のいいお色です。

足が見えてしまう作りでもなければ、タビタイプのアイテムでもないです。

ですので長くオールシーズン愛用できる一束です。

※ 注意事項 ※

値下げ交渉不可になります。

梱包、取り置きについては自己紹介欄参照ください。

着画お断りしております。

個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。

予告なく終了することございますので、ご注意ください。

#Hiro1313マルジェラ靴

#Hiro1313マルジェラ22ss

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

