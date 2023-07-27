年末のプロモーション 3.4日のみ値下げ【新品未使用】プティ パレPM【箱、ショッパー付き】 ハンドバッグ

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

ルイヴィトン プティ パレPM新品未使用、写真撮影時のみ開封しました。東武宇都宮店で購入致しましたが使用機会がない為、出品致します。シリアルナンバーはNFCアプリで確認済です。ショッパー、お箱、リボン付きです。値下げ交渉はお控えください。着払いのみ対応での提示価格です。定価 403.700製品仕様29.0 x 18.0 x 12.5 cm (幅 x 高さ x マチ)•素材：モノグラム・アンプラント レザー（皮革の種類：牛革）•トリミング：グレインレザー（皮革の種類：牛革） •ライニング：マイクロファイバー •金具（色：ゴールド）•コンパートメントx3•内フラットポケットx2•ネームタグ•パドロック•ストラップ：取り外し可能, 調整可能•ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：47.0 cm•ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：54.0 cm•ハンドル：ダブル#ヴィトン#プティパレPM#ヴィトンバッグ#ルイヴィトン#ヴィトントート

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