【ブランド名】PORTER ポーター

ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ バッグ 鞄 ビジネス トラベル 仕事 旅行 リュック バックパック ボストンバッグ ミニボストン ワンショルダー 財布 長財布 折り財布 小銭入れ ポーチ ポシェット ボディバッグ ウエスポーチ クロスボディー 斜め掛け

80th ANNIVERSARY

YOSHIDA & CO., LTD. Established in 1935

【購入経路】大手リユースショップ AACD加盟店

【素材】キャンバス ウレタンコーティング

【カラー】緑 黒 カーキ

【サイズ】

☆縦:27cm

☆横:37cm

☆マチ:9cm

☆ショルダー長さ:105cm(調整可能)

メイン:ファスナー開閉式

内側

オープンポケット×3

マジックポケット×1

外側

(前側)ポケット×2(内ポケット各2)

(後側)ファスナーポケット、ポケット

【状態ランク】AB

ヴィンテージのご理解お願い致します。

個人差がありますので御理解下さい

中古品の御理解お願いします

基本的に中古品ですので細かい傷汚れはあると思って下さい

使用に支障はなくまだまだお使い頂ける状態です

フリマなので傷汚れ等を気にする方、完品をお求めの方はご購入を御遠慮下さい

SS新品 未使用

S未使用

A未使用に近い あまり使用されてない

AB細かい傷汚れがあるが着用に支障がない

B傷汚れあるが着用に支障がない

C過度な目立つ傷汚れあり使用に支障がある

Dジャンク

できる限り検品はしていますが数が多いため見落としている傷、汚れもある可能性もあるのでそれを踏まえてのご購入をお願いします。

着画、写真の追加は基本的にお断りします

素人採寸ですので完璧ではありません。

誤差はご了承下さい。

採寸方法は平置きでの採寸でございます。

※色、素材感に注意して撮影しておりますが、ご覧になられているスマホにより色味、質感が異なって見える可能性がございます。

画像にて自己判断でお願いします。

【配送】送料、経費削減の為ネコポスに入る大きさなら圧縮して発送しますのお願いいたします

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

