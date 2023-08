【レビューで送料無料】 OMAR AFRIDI 19aw ドレープコート その他

Omar Afridi オマールアフリディ 19aw

着用試着程度で着たのみで新品同様の美品です。完売商品です。

定価10万円。

個性的なアウターで

色は合わせやすいので

色んなお洒落が楽しめる1着です。

ユニセックスで着ていただけます。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

Omar Afridi オマールアフリディ 19awドレープコート着用試着程度で着たのみで新品同様の美品です。完売商品です。定価10万円。個性的なアウターで色は合わせやすいので色んなお洒落が楽しめる1着です。ユニセックスで着ていただけます。

