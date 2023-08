買取り実績 × エアジョーダン2 J・バルヴィン 箱付き 21.5cm スニーカー

即購入OKです。

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

新品未使用品。

直営店購入品。

箱・黒タグ付き。

nike j.balvin × air jordan 2 retro sp ps celestine blue / white - multi 21.5cm

スニーカー バスケットシューズ バッシュ

キッズ レディース ウィメンズ ナイキ J.バルヴィン × エア ジョーダン 2 レトロ SP PS セレスタイン ブルー / ホワイト - マルチ 21.5センチ

dq7693-419

自分の中にある光の場所をたどり、心に気を配り、夢に向かって飛び出すことをテーマとした一足!

セレスタインブルーのカラーがアッパーの膨らんだパネルと、ヒール、履き口、インソールに配置された爽やかな雲のグラフィックを引き立てます!

エアジョーダン2のPSモデルはキッズの方にはもちろんレディースにもおすすめのモデルとなります。

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

よろしくお願いいたします。

1017700101ty

カラー...ブルー

スニーカー型...ハイカット

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 21.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

