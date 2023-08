■商品名■:希少 美品 ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム デニム レザー ローカット スニーカー 靴 レディース カジュアル シューズ 35 1/2 22.5cm前後 ヌメ革

■ブランド名■:ルイヴィトン LOUIS VUITTON LV

■ライン名■:モノグラムデニム

■商品情報■:デニム×レザーローカットスニーカー 靴 カジュアルシューズ ヌメ革

■状態■:少々の擦れ、小傷、シワ等ありますが、全体的にかなり美品になります。専門機関にてクリーニング済み。

※詳しくは画像にてご確認下さい。

■素材■:デニム × レザー

■カラー■:白・ホワイト

■サイズ■:表記 35 1/2 日本サイズ約22.5cm前後 アウトソール約24.5㎝

■付属品■:本体のみ

■管理番号■:20230210

ルイヴィトンのスニーカーになります。

カジュアルとラグジュアリーを合わせたデザインが最高にカッコイイです。

また高級感があり、圧倒的な存在感があります。

お洒落な着こなしに欠かせない最高のアイテムです。

是非この機会にいかがでしょうか?

・出品している商品はもともと持っていた物やブランドショップや直営店で購入した確実正規品となり、100%本物の品物となります。

・撮影した商品に関して忠実な再現を心がけておりますが、若干お色が異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。

・他にも希少価値の高い限定商品など使用しなくなった様々な商品を出品しておりますので、宜しければ出品欄からご覧下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

