新品本物 【美品】モンストロG79MHG（2月購入） ロッド

今年の2月に購入し数回のみ使用です。

【貴重】エバーグリーン｜ソリッドエアリアル

4インチのウェイテッドリグ〜ビックベイト迄使えるヘビーバーサタイル ロッドです。

コルトスナイパーXR S106MH/PS

保証書付き。

アピア グランデージ STD 86ML



美品 貴重 はぜ中通し竹竿 6尺 二本継 竹竿



☆taka様専用☆BREADEN TREVALISM“KABIN” 506-TS

佐川急便で220サイズの発送になります。

ワールドシャウラBG2953r-3

送料の目安ですが4000円から7000円です。

メジャークラフト MS-X クロスフォースプラス MXC-662M バスロッド



専用ダイワエンブレム磯1.5号5.3m&シマノホリデー磯1.5号5.4m磯竿



＊KUMA様専用＊マッキーズ “スムース” ARTIST Smooth 7'10



MC works' EXPLOSION 836CTR



slowtaper SLOW&STEADY Ｍ6minus/



新品未使用 Megabass VALKYRIE WE VKC-61XH



シマノライトゲームBB M190とsolfiestaライトゲームロッド

ツララ 氷柱 モンストロ610 71 74 77 79RMC

アジングロッド シマノ 22ソアレ SS アジング S54SULS

710 711 DRT ボーダーパトロール パルス タイニークラッシュ クラッシュ9 クラッシュジョーカー クラッシュゴースト DRT スーパーシャトル ジークラック アイアンシャッド ケイテック スイングインパクト ゲーリー ハートテール ハッカー

MCワークス″ スローハンド774PD ヒラマサ

シマノ

ハートランド HL-6102MLFS-19

ビックベイトロッド

ヤマガブランクス カリスタ 89ML TZ NANO

ヘビーバーサタイル

メタリア ヤリイカ MH-170

ヨタ巻き

DAIWA 磯竿 TOURNAMENT VIP ISO【未使用】

ヘビキャロウェイテッドリグ

ハーディソブリン 7/8

琵琶湖バンタム 1711 173

シマノ SHIMANO アルシエラ キハダ170

スラング

あ様 専用 アピア 風神RS 105MH ベルーガ 105MH

ポイズングロリアス 174mh

ダイワ 16トーナメント ISO AGS 1.5-53/U240L

バリアルハンドル95

送料込み シマノ グラップラーBB タイプC S82MH

73リミックス remix ハッカー

宇崎日清 プラウディア イカダ ikada 165 未使用

エルホリゾンテ78

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

今年の2月に購入し数回のみ使用です。4インチのウェイテッドリグ〜ビックベイト迄使えるヘビーバーサタイル ロッドです。保証書付き。佐川急便で220サイズの発送になります。送料の目安ですが4000円から7000円です。ツララ 氷柱 モンストロ610 71 74 77 79RMC710 711 DRT ボーダーパトロール パルス タイニークラッシュ クラッシュ9 クラッシュジョーカー クラッシュゴースト DRT スーパーシャトル ジークラック アイアンシャッド ケイテック スイングインパクト ゲーリー ハートテール ハッカーシマノビックベイトロッドヘビーバーサタイル ヨタ巻きヘビキャロウェイテッドリグ琵琶湖バンタム 1711 173 スラングポイズングロリアス 174mhバリアルハンドル9573リミックス remix ハッカーエルホリゾンテ78

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

がま磯 カゴスペシャルⅣ 45-53活蛸水産175 タコロッド