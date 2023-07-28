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新品本物 【美品】モンストロG79MHG（2月購入） ロッド

商品の説明

今年の2月に購入し数回のみ使用です。
【貴重】エバーグリーン｜ソリッドエアリアル
4インチのウェイテッドリグ〜ビックベイト迄使えるヘビーバーサタイル ロッドです。
コルトスナイパーXR S106MH/PS
保証書付き。
アピア グランデージ STD 86ML

美品 貴重 はぜ中通し竹竿 6尺 二本継 竹竿

☆taka様専用☆BREADEN TREVALISM“KABIN” 506-TS
佐川急便で220サイズの発送になります。
ワールドシャウラBG2953r-3
送料の目安ですが4000円から7000円です。
メジャークラフト　MS-X　クロスフォースプラス　MXC-662M　バスロッド

専用ダイワエンブレム磯1.5号5.3m&シマノホリデー磯1.5号5.4m磯竿

＊KUMA様専用＊マッキーズ “スムース” ARTIST Smooth 7'10

MC works' EXPLOSION 836CTR

slowtaper SLOW&STEADY Ｍ6minus/

新品未使用 Megabass VALKYRIE WE VKC-61XH

シマノライトゲームBB M190とsolfiestaライトゲームロッド
ツララ　氷柱 モンストロ610 71 74 77 79RMC
アジングロッド シマノ 22ソアレ SS アジング S54SULS
710 711 DRT ボーダーパトロール　パルス　タイニークラッシュ クラッシュ9 クラッシュジョーカー　クラッシュゴースト　DRT スーパーシャトル　ジークラック　アイアンシャッド　ケイテック　スイングインパクト　ゲーリー　ハートテール ハッカー
MCワークス″ スローハンド774PD ヒラマサ
シマノ
ハートランド　HL-6102MLFS-19
ビックベイトロッド
ヤマガブランクス　カリスタ 89ML TZ NANO
ヘビーバーサタイル
メタリア　ヤリイカ　MH-170
ヨタ巻き
DAIWA　磯竿 TOURNAMENT VIP ISO【未使用】
ヘビキャロウェイテッドリグ
ハーディソブリン　7/8
琵琶湖バンタム 1711 173
シマノ　SHIMANO アルシエラ　キハダ170
スラング
あ様 専用 アピア　風神RS 105MH ベルーガ 105MH
ポイズングロリアス 174mh
ダイワ 16トーナメント ISO AGS 1.5-53/U240L
バリアルハンドル95
送料込み シマノ グラップラーBB タイプC S82MH
73リミックス remix ハッカー
宇崎日清　プラウディア　イカダ　ikada 165 未使用
エルホリゾンテ78

がま磯　カゴスペシャルⅣ 45-53

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

活蛸水産175　タコロッド
今年の2月に購入し数回のみ使用です。4インチのウェイテッドリグ〜ビックベイト迄使えるヘビーバーサタイル ロッドです。保証書付き。佐川急便で220サイズの発送になります。送料の目安ですが4000円から7000円です。ツララ　氷柱 モンストロ610 71 74 77 79RMC710 711 DRT ボーダーパトロール　パルス　タイニークラッシュ クラッシュ9 クラッシュジョーカー　クラッシュゴースト　DRT スーパーシャトル　ジークラック　アイアンシャッド　ケイテック　スイングインパクト　ゲーリー　ハートテール ハッカーシマノビックベイトロッドヘビーバーサタイル ヨタ巻きヘビキャロウェイテッドリグ琵琶湖バンタム 1711 173 スラングポイズングロリアス 174mhバリアルハンドル9573リミックス remix ハッカーエルホリゾンテ78

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新品本物 【美品】モンストロG79MHG（2月購入） ロッド

40分钟前

新品本物 【美品】モンストロG79MHG（2月購入） ロッド

¥42,000 ¥23,100

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