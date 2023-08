ジミーチュウのモノグラムスニーカーでございます。デニム×Tシャツスタイルやワンピース、シャニット等幅広くコーディネートしていただけます♫是非ご検討下さいませ。

商品説明】

◇表記サイズ : 24cm

◇ヒール高さ : 5cm

◇横 幅 :10cm

◇素 材 :特殊な素材

◇カラー :黒 ブラック

【商品状態】

靴全体的に使用感なくほぼ新品に近い状態でございます♫何か気になることがある方はコメントに質問よろしくお願い致します☆

カラー···ブラック

スニーカー型···ミッドカット

履き口···紐

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 未使用に近い

