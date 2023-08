今ならほぼ即納！ The Run Jewels ランザジュエルズ　黒タグ スニーカー

●Run The Jewels × Nike SB Dunk High "Active Pink and Black"

●ラン ザ ジュエルズ × ナイキ SB ダンク ハイ "アクティブピンク アンド ブラック"

●型番 DX4356-600

●25.0cm

即購入OK 即日配送可能

Run The Jewels はRTJの略称で親しまれる二人組のアーティスト、ラッパーのKille Mike(キラー・マイク)氏と、ラッパー兼プロデューサーを務めるEl-P(エル・ピー)が手を組んだヒップホップデュオとコラボしたダンク!!

プレゼントにもオススメです!!

・2023.4.20発売 大人気 完売品

・国内正規品 新品未使用

・附属品:箱、黒タグ、替紐3色、デュプレ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

