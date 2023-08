新素材新作 【最安値】　NIKE ダンク　パンダ　スニーカー スニーカー

新品/未使用/送料込

adidas Originals STAN SMITH Grey Three

Nike Dunk Low Retro "White/Black"

ナイキ ダンク ロー レトロ "ホワイト/ブラック"

パンダダンク

DD1391-100

サイズ:27cm

兄が購入後履くことがなく、今後も活用しないということなので出品致します。

※公式サイト完売

他のサイトでも出品しているため、売り切れの場合はご容赦ください。

即購入可能・即日配送対応・匿名配送

メインカラー···ホワイト、ブラック

人気モデル···NIKE ダンク

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

