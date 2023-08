ご覧頂き誠にありがとうございます。

【サイズ】39

ジルサンダーの中ではタイトな作りかと思いますが、大きめな作りですので25〜25.5cmの方にオススメです。

【カラー】ホワイト

【素材】

レザー82%、ポリエステル14%、コットン4%。

定価8万円程のお品です。

紹介文

滑らかなグレイン仕上げのレザー混紡ファブリックラウンドトウ

レースアップ

つま先にパンチングパネル

コントラストの効いたトリム

ヴァルカナイズ(硫化処理)ソール

ソールに型押しロゴ

J15WS0008_P2644_100

□自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。

□落札後24時間以内にご連絡頂ける方、1週間以内のご入金対応頂ける方のみご入札をお願いいたします。

落札後ご連絡が取れない場合は削除させて頂く事がございますので予めご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

