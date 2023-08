大きい割引 ゆーきゃん様専用　絵画3枚セット 絵画/タペストリ

棚田25号

時が経つ程、思い入れが増すと思います、

すなはま25号

の3枚セット。

よろしくお願い申し上げます。

絵画の種類···その他

主題···風景・海景

主な画材···アクリル絵の具

サイズM25号

縦53センチ

横80.3センチ

木枠厚み4センチ

以下にダナ氏の言葉を和訳して記入致します。

はじめまして。インドネシアのバリ島在住のダナと申します。2023年3月で29歳になりました。独身です。

さて私は画家として仕事をしています。しかし画家だけではお金にならずバリ島で日本人ガイドをしたり日本語を教える講師をしています。

私の夢はバリ島の貧困層を救う事です。

私自身は小学校中学校高校を卒業し教育を受ける事ができましたがバリではまだ親にお金がなく学校へ行かずに4歳くらいから働いて大人になっていく子供も少なくありません。

そこで私がまず、日本へ行き、日本の教育や経済など学び、肌で感じたいと思っています。それをバリに持ち帰り私がビジネスをはじめてバリ島を経済的に豊かな島にする為、貢献出来る人間になりたいです。過去に1年茨城県で働かせて頂き日本が大好きになりました。

その為、まず日本に行って最低1年間過ごすには資金が必要です。

私の絵を気に入って頂ける方、私の考えに共感して頂ける方のご購入をお待ちしております。

資金集めの為、絵画を順次出品していますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

#インテリアアート

#アンティーク

#ヴィンテージ

#壁掛

#絵画

#アート

#雑貨

#輸入

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

