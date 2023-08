ご覧下さりありがとうございます。

bacchus / WL-435

このDeep Trans Blueというカラーが恐らく特注カラーですので数が非常に少なく、このカラーの中古はほぼ出回らずとてもレアです。

Sugi NB5 Deep Ocean Blue

重量4.00kgのアッシュボディ、メイプル指板です。

Yamaha 日本製 BroadBass Fretless 80年代製

ラッカー塗装になります。

ビンテージライクな音が出せます。

ずっと探し回り半年前ようやく手にしました。

私がセカンドオーナーです。

最近使用頻度が少ないので

金策の為泣く泣く出品致します。

1ヶ月程前にELIXIRを張りましたのでまだまだ余裕で使えます。

ネックはほぼストレートで弦高は5弦約2.1mm、1弦約1.5mm程です。

ネック問題なし、トラスロッドも左右十分余裕があります。

私は弦高は普通くらいが好きですが、このベースは超ローセッティングも可能です。

購入時、某工房にて調整済み。

フレットは7〜8割は残っていると思います。

暗い所で軽く発光する仕様。便利です。

Volツマミの軽いカサカサ音は数秒回すと無くなります。

アクティブ、パッシブの切り替えが可能です。

その他詳細は画像9枚目のスペックシートをご覧下さいませ。

何点か画像で説明をさせて頂きます。

・EQツマミに若干の傷(2枚目)

・ヘッドの部分に小傷と小さな凹みが少々(5枚目)

・ベルト傷等々(6枚目)

・ネックに傷(7枚目)

↑演奏中に気になった事は1度もありませんでした。

・付属ハードケースに反りがあります。

↑硬いですが閉まらない事はありません。

その他小傷少々あります。

ご了承頂ける方のみ購入願います。

・ストラップピンは購入した時に付属していたジムダンロックピンとXotic純正の計お2つ差し上げます。

私が替えた事は無いのでどっちがどっちかはわかりません。

付属品は1枚目の画像が全てです。

首都圏の方直接引き取り歓迎します。

その場合はさらに3,000円減額させて頂きます。

北海道、沖縄、離島の方は送料の関係で必ず購入前にコメントよろしくお願い致します。

お値下げもなるべく承りたく思っております。金額を添えてコメント下さい。

質問ある方お気軽にどうぞ!

当方非喫煙、ペット無し環境です。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

