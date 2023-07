#古着屋COZY一覧

○アイテム

ALEXANDER MCQUEEN

アレキサンダーマックイーン

レザースカート ラムレザー 羊革 革 皮

希少カラー ブルー ジップアップ

38 M程度

○商品状態ランク

Aランク

Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品

※当店独自のランクです。

○状態

裏 下部 縫い目に合わせて少し色が濃くなっているところがありますが、

目立つ傷や汚れ等なく綺麗な状態となります。

○サイズ

ウエスト(cm) : 70

ヒップ(cm) : 41

着丈(cm) : 39

平置き実寸

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

○カラー

ブルー 青

○素材

表地 羊革

裏地 アセテート 65%

ポリエステル 35%

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

○配送

簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。

なるべく折り跡、シワ等つかないよう心掛けますが

気になる方は、お手数おかけしますが

クリーニング等していただければと思います。

※都合で遅れる場合がございますので

お急ぎの場合コメントください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

