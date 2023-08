TUMI トゥミ 大容量バッグパック リュック

TUMIの大容量リュックです。

中が大きく3つに仕切られており、ノートパソコンやA4ファイルも余裕で入るサイズ感です。

ペン収納のあるのポケットなど、収納が多く、ビジネスでもプライベートでも活躍します。

○サイズ

タテ 48cm

ヨコ 37cm

マチ 16cm

ショルダー60〜80cm(自由に調整可)

採寸における多少の誤差はご了承ください。

〇配送:

全品送料込みのお値段です。

追跡可能で、配達の早いメルカリ便発送です。

梱包方法はビニールやプチプチで包み、雨に濡れない対策をしています。

〇状態:

中古品ゆえの使用感はございますが、まだまだご利用頂けます。

検品して特に気になった点は以下となります。

・ポケット内側に使用感があります(写真8、9)

・角スレがあります(写真10)

状態についてご質問ありましたらご購入前にコメントください。

#アサホマ出品中のバッグを見る

#アサホマ出品中のメンズアパレルを見る

↑こちらもチェックしていただけたら嬉しいですっ✨

〇購入先:

大手リユースショップ・大手ブランドオークションで購入しています。

〇トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください。注意事項を記載しておりますのでご了承の上、お取引をよろしくお願い申し上げますm(_ _)m

〇ご案内:

↓の商品もぜひチェックしてみてください♪お探しのものが見つかったら嬉しいですっ✨

#アサホマ出品一覧

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 やや傷や汚れあり

TUMI トゥミ 大容量バッグパック リュック 多機能 ブラック PC ノートパソコン A4収納可 レザー メッシュ 黒 ブラックTUMIの大容量リュックです。中が大きく3つに仕切られており、ノートパソコンやA4ファイルも余裕で入るサイズ感です。ペン収納のあるのポケットなど、収納が多く、ビジネスでもプライベートでも活躍します。○サイズタテ 48cmヨコ 37cmマチ 16cmショルダー60〜80cm(自由に調整可)採寸における多少の誤差はご了承ください。〇配送:全品送料込みのお値段です。追跡可能で、配達の早いメルカリ便発送です。梱包方法はビニールやプチプチで包み、雨に濡れない対策をしています。〇状態:中古品ゆえの使用感はございますが、まだまだご利用頂けます。検品して特に気になった点は以下となります。 ・ポケット内側に使用感があります(写真8、9) ・角スレがあります(写真10)状態についてご質問ありましたらご購入前にコメントください。#アサホマ出品中のバッグを見る#アサホマ出品中のメンズアパレルを見る↑こちらもチェックしていただけたら嬉しいですっ✨〇購入先:大手リユースショップ・大手ブランドオークションで購入しています。〇トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください。注意事項を記載しておりますのでご了承の上、お取引をよろしくお願い申し上げますm(_ _)m〇ご案内:↓の商品もぜひチェックしてみてください♪お探しのものが見つかったら嬉しいですっ✨#アサホマ出品一覧

