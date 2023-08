コレクション整理の為出品致します。

コレクション整理の為出品致します。メチャクチャカッコよくて出品、迷ってますが他に欲しい物があるので出品致します。宜しくお願い致します。ルイスレザー Lewis Leathers スーパーファントム Super Phantomシングルライダースサイズ:36 カスタム箇所、オーダーシート画像ありカラー:ブラック素材:本革美品中古2年ほど前に購入したものです。着る機会がなく数回着用したのみです。オーダーシートは、個人情報をカットしてお付けいたします。目立った傷、汚れなどはありません。画像での確認お願いします。※ご不明な点がございましたら、お気軽にコメント下さい。発送は、佐川急便よりにてお送り致しますが沖縄、北海道、離島の場合、別途料金が掛かります。ご相談ください。お値下げは考えておりませんので宜しくお願い致します。当商品は、中古としてご理解いただける方のみご購入お願い致します。購入後は、返品、交換は出来ませんのでご了承下さい。購入後、迅速に発送致しますのでどうぞ宜しくお願いします。

